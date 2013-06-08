Самолет авиакомпании Wizz Air совершил аварийную посадку в аэропорту Рима

Самолет авиакомпании Wizz Air выполнявший рейс W6 3141 из Бухареста в Рим (аэропорт Фьюмичино) с 165 пассажирами и 6 членами экипажа на борту совершил аварийную посадку из-за проблем с шасси.

Об этом говорится в официальном сообщении авиакомпании, размещенном на корпоративном сайте.

Как сообщается, самолет благополучно приземлился в аэропорту Фьюмичино в 8.15 утра по местному времени. Согласно сообщению, пострадавших на борту нет, все пассажиры и члены экипажа покинули самолет через аварийные выходы.

«На данный момент Wizz Air совместно с местными властями ведет расследование происшествия и приносит искренние извинения пассажирам за неудобства, связанные с посадкой в режиме чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении авиакомпании.

Справка УНИАН. Компания Wizz Air основана в 2003 году, первый полет был совершен 19 мая 2004 года из города Катовице. На сегодняшний день Wizz Air насчитывает 16 действующих баз – в Гданске, Познани, Катовице, Варшаве и Вроцлаве (Польша); Будапеште (Венгрия); Софии (Боглария); Бухаресте, Клуж-Напоке, Тиргу-Муреше и Тимишоара (Румыния); Вильнюсе (Литва); Киеве (Украина); Белграде (Сербия); Прага (Чехия). Компания осуществляет перелеты в 250 направлениях.