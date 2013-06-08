В Украине на дороги выделяют втрое меньше денег, чем в Беларуси

В Украине на содержание и текущий ремонт дорог выделяют почти втрое меньше средств, чем в Беларуси.

Об этом вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул сообщил в своей статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» от 8 июня.

«Сегодня для финансирования дорожного хозяйства выделяют 4,8 тыс. долл. на километр. Это катастрофически мало даже в сравнении с Беларусью (в 2,7 раза больше, чем в Украине, – 13,4 тыс. долл. на км) и с Польшей (в 3,6 раза – 17,0 тыс. долл.), не говоря уже о Франции и Германии, которые выделяют на километр дороги в 9-10 раз больше, чем мы», - отметил вице-премьер.

При этом он добавил, что необходимый уровень финансирования: около 40 млрд грн в год, включая 26,5 млрд грн на дороги государственного значения, 3,5 млрд грн – на дороги местного значения и порядка 10 млрд грн – на коммунальные дороги.

Вилкул также обратил внимание, что по состоянию на начало 2013 года 97% украинских дорог требуют капитального ремонта. «По большей части дорог приходится констатировать «усталостность», поскольку 88% дорог строились под нагрузку на ось автомобиля не более 6 тонн, в то время как современный грузовой автотранспорт имеет нагрузку 11,5 тонн на ось», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Вилкул заявил, что в Украине необходимо срочно отремонтировать 1,87 тыс. мостов (12% от общего количества), поскольку построены они преимущественно либо в довоенный период, либо в 50-70 годах прошлого столетия.

По мнению Вилкула, развитие сферы дорожного строительства и повышение логистического потенциала Украины могут повысить ВВП страны на 5%.

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