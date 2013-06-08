В Германии перевернулся школьный автобус из Польши

На территории немецкой федеральной земли Бавария в городе Ингольштадт съехал с трассы и перевернулся польский школьный автобус, передает ИТАР-ТАСС.

"Один человек погиб. Вероятнее всего, это учительница. Двое получили тяжелые травмы, их оперируют. Из 28 раненых, 20 - легко", - сообщила генеральный консул Польши в Мюнхене Юстина Леваньская.

Всего в автобусе находились 43 пассажира и два водителя. Школьники направлялись на экскурсию во Францию.