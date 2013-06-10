Google покупает навигационную программу Waze за 1,3 млрд долл.

Американская компания Google сделала лучшее предложение по приобретению израильского разработчика навигационных программ для мобильных устройств Waze. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на издание Mercury news, уже достигнута договоренность о заключении сделки на сумму 1,3 млрд долларов. В настоящий момент правовой департамент Google готовит соответствующие документы.

Ранее в американских СМИ сообщалось, что за обладание Waze боролась, в частности, американская компания Facebook, предлагавшая израильтянам порядка одного миллиарда долларов. Сделка с социальной сетью была отклонена из-за нежелания владельцев Waze переводить активы и штат сотрудников из Израиля в Калифорнию.

Приобретение Waze позволит Google оставить далеко позади других разработчиков навигационных программ, включая главного конкурента - Apple.