Украинский транспортно-логистический центр заключил 841 договор на перевозку грузов

Госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) в январе-мае 2013 года заключило 841 договор на перевозку грузов, сообщили УНИАН в Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

В частности, по перевозкам грузов в собственных полувагонах заключено 440 договоров, в крытых вагонах - 287, на транспортерах - 8, транзитных грузов в полувагонах - 58 и транзитных перевозок в собственных крытых вагонах - 48 договоров.

Согласно сообщению, УТЛЦ за 5 месяцев повысил перевозку грузов на 6,8% - до 55,8 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году УТЛЦ заключил 863 договора с грузоотправителями и экспедиторами.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» в конце 2011 года в рамках реформирования системы грузовых железнодорожных перевозок. УТЛЦ намерен объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.

Под управлением УТЛЦ находится, в частности, 46,7 тыс. полувагонов, в том числе в рабочем состоянии - 34 тыс. Из них 2 тыс. вагонов находятся за пределами Украины.

Реорганизация грузовых перевозок, в частности, предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов передается на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

С передачей вагонов на баланс государственных предприятий статус парка меняется с «инвентарного» на «собственный».