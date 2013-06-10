ЕС и Израиль подписали соглашение об открытии авиационных рынков

Люксембург. Европейский Союз и Израиль подписали соглашение об открытии авиационных рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось сегодня в Люксембурге в рамках заседания Совета министров ЕС по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Согласно договору, самолеты авиакомпаний ЕС смогут осуществлять полеты в Израиль из любых аэропортов Европы, а авиакомпании Израиля – в Европу и в пределах стран - членов ЕС.

Взаимный доступ к рынкам будет открываться постепенно до 2018 года, после чего будут сняты все ограничения на доступ к рынку авиаперевозок.

ЕС – один из крупнейших партнеров Израиля в авиации. По данным Еврокомиссии, 57% всех авиарейсов из Израиля осуществляются в ЕС. При этом рынок Израиля также остается одним из важнейших для авиакомпаний ЕС на Ближнем Востоке.

В 2012 году пассажиропоток между ЕС и Израилем достиг 7,2 млн. пассажиров.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года в совместном заявлении 16-го саммита Украина - ЕС в Брюсселе, лидеры Украины и Европейского Союза назвали приоритетным на 2013 год завершение переговоров относительно соглашения об общем авиационном пространстве.

Украина и ЕС начали переговоры об общем авиационном пространстве 6 декабря 2007 года. Стороны продолжительное время не могут найти компромисс в вопросах сертификации самолетов.

В сентябре 2012 года вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта Сийм Каллас заявил о заинтересованности ЕС в подписании соглашения об общем авиапространстве с Украиной, отметив, что Еврокомиссия не готова при этом ставить под сомнение вопрос безопасности полетов.