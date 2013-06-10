Ренийский порт готовится к возможным паводкам

Ренийский морской торговый порт готов задействовать стандартный план противопаводковых мероприятий в связи с возможным повышением уровня воды. Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник службы портового хозяйства и механизации Сергей Сливинский.

«По той информации, которая у нас есть на сегодня (без учета возможного циклона), Дунай поднимется где-то в пределах максимум 4,8 м (от нашего нуля) - этот уровень не доходит до критического и для предприятия ничем особо не грозит»,- сказал Сливинский.

По его словам, в целях предосторожности будет задействован стандартный план противопаводковых мероприятий.

«У нас есть план противопаводковых мероприятий, и мы будем его отрабатывать. Подобное было в 2010 году, для предприятия последствия были незначительными», - сказал начальник службы портового хозяйства.

Как сообщал УНИАН, на украинском участке Дуная (Одесская обл.) в последние два дня отмечается незначительное повышение уровня воды на 5-8 см.

Максимальный подъем уровня воды на Дунае в Украине ожидается во второй половине третьей декады июня. Согласно прогнозу, рост уровня воды возле Рени составит 1,7-1,9 метра. Катастрофических последствий за разливом Дуная не последует, однако высокого паводка стране все-таки не избежать. В частности, в Рени ожидаются сложности в работе портов и значительная нагрузка на дамбы и другие гидротехнические сооружения. Подъем уровня воды также будет в Измаиле и Вилково.