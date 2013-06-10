Железнодорожникам повысили оклады на 5%

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) с 1 июня 2013 года повысила часовые тарифные ставки и должностные оклады работников железнодорожной отрасли на 5%, сообщили УНИАН в пресс-центре “Укрзализныци”.

Согласно сообщению, за 4 месяца 2013 года среднемесячная зарплата железнодорожников составила 3772 грн, а по уровню заработной платы среди отраслей экономики железнодорожники занимают 10-е место.

Кроме этого, проект финансового плана железных дорог Украины на 2013 год предусматривает повышение часовых тарифных ставок и должностных окладов на 15,8%, а уровень заработной платы на конец года ожидается в размере около 4200 грн.

Однако в пресс-центре акцентируют внимание на том, что дальнейшее повышение зарплаты возможно только при условии сокращения расходов и повышения интенсивности труда.

“Ключевым показателем эффективности работы, по-прежнему является производительность труда, поэтому решение социальных вопросов, в том числе и повышение зарплаты, возможно лишь при дальнейшем росте объемов перевозок, наращивании объемов производства, сокращении эксплуатационных расходов и повышении интенсивности труда”,- уточняют в “Укрзализныце”.

Как сообщал УНИАН, повышение часовых тарифных ставок и должностных окладов работников “Укрзализныци” произошло с 1 октября 2012 года также на 5%.

В 2011 году рост среднемесячной зарплаты составил около 17%, в 2012 году - 14,4%.

Численность работников железнодорожной отрасли (включая государственные предприятия, подчиненные “Укрзализныце”) составляет около 385 тыс. человек.