«Укрзализныця» назначила поезда для перевозки детей в Бердянск, Геническ и Евпаторию

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила 3 поезда (52 вагона) сообщением Кривой Рог-Бердянск, Днепропетровск-Геническ и Киев-Евпатория для перевозки организованных групп детей к местам отдыха и обратно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Министерства инфраструктуры Украины.

«По состоянию на 7 июня уже назначены детские поезда: один сообщением Киев-Евпатория (Юго-Западная железная дорога) на 10 рейсов и два (Приднепровская ж/д) - Днепропетровск-Геническ, Кривой Рог-Бердянск и другие маршруты в пределах магистрали на 32 рейса», - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора «Укрзализныци» Павла Чекалова.

Согласно сообщению, железным дорогам Украины поступило 1 499 плановых заявок на перевозку в июне-августе 133,6 тыс. детей, 779 (74 тыс. человек) из которых уже выполнено.

Как сообщал УНИАН, в детских здравницах железнодорожной отрасли в 2013 году планируется оздоровить около 23 тысяч детей, для чего задействуют 24 детских учреждения.