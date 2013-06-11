Новинки Apple не вызвали у инвесторов энтузиазма. Акции компании обвалились

Инвесторы без энтузиазма отреагировали на ежегодную конференцию разработчиков, на которой Apple представила ряд нововведений, сообщает Reuters.

Акции корпорации упали при закрытии торговой сессии на бирже NASDAQ на 0,66% — до 438,89 долл.

На конференции в Сан-Франциско в понедельник, 10 июня, были представлены музыкальный сервис iTunes Radio, операционная система OS X Mavericks для компьютеров Mac, мобильная платформа iOS 7, а также энергоэффективные ноутбуки MacBook Air.

Apple проводит конференцию WWDC уже в 24-й раз и принимает на ней разработчиков из 66 стран мира. По словам гендиректора Apple Тима Кука, две трети посетителей в этом году участвуют в ней впервые. Мероприятие вызвало ажиотаж - билеты на WWDC-2013 стоимостью в 1,6 тысячи долларов были распроданы за 71 секунду, передает ПРАЙМ.

Гаджеты и платформы Apple популярны среди разработчиков, в том числе, благодаря прибыльности – так, по данным TNS, владельцы Apple iPhone и iPad демонстрируют большую готовность покупать приложения по сравнению с пользователями других ОС. По словам главы Apple, с момента запуска магазина мобильных приложений App Store в 2008 году компания выплатила разработчикам более 10 миллиардов долларов, из которых половину - лишь за прошлый год.