Львовский аэропорт за 5 месяцев увеличил пассажиропоток на 48%

Международный аэропорт “Львов” им. Данила Галицкого в январе - мае 2013 года увеличил пассажиропоток на 48,6% - до 213,1 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в сети Facebook.

Согласно сообщению, за отчетный период было проведено 3278 взлетно-посадочных операций.

В мае 2013 года пассажиропоток увеличился на 52,8% - до 60,8 тыс. человек по сравнению с маем прошлого года.

Наибольший рост пассажиропотока в мае был зафиксирован на международных воздушных линиях на 45,5% - до 51,3 тыс. человек по сравнению с апрелем текущего года.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях увеличился на 5,88% - до 9,1 тыс. человек к показателю прошлого месяца.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году аэропорт «Львов» увеличил пассажиропоток на 94% по сравнению с 2011 годом, обслужив в общей сложности 576 тыс. пассажиров.

Из аэропорта было совершено 10,816 тыс. рейсов, из них 6,921 тыс. - международные, что превысило показатель 2011 года на 35%.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Львов» - крупнейший на западе Украины по пассажиропотоку и маршрутной сети.

В 2011 году Международный аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса.

Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).