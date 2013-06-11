Ильичевский порт за 5 месяцев сократил переработку грузов до 5,8 млн тонн

Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» в январе-мае 2013 года сократил объем грузопереработки на 1,4% - до 5,85 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе порта.

«К сожалению, сезонный спад деловой активности в Европе, наблюдающийся из года в год, не позволяет нам пока надеяться на скорое возобновление объемов перевалки. Объемы чугуна сегодня переместились в прибалтийские и российские порты. Незначительно компенсировать это снижение нам удается за счет эксклюзивных возможностей, которые мы имеем по работе с контейнерными, зерновыми и грузами паромной переправы », - цитирует пресс-служба слова начальника порта Александра Григорашенко.

В частности, по информации пресс-службы, с начала текущего года порт переработал 2,17 млн тонн генеральных грузов, 619 тыс. тонн наливных и 3,56 млн тонн навалочных.

За 5 месяцев т.г. порт принял 729 судов и 58,9 тыс. вагонов.

Согласно сообщению, основное снижение объемов зафиксировано в переработке чугуна - 84% по сравнению с прошлым годом, масла - 86%, газа - 59% и угля - 56%.

Прирост грузопереработки сохранился в номенклатуре контейнерных грузов - 10%, зерновых - 30% и Ro-Ro грузов - 28%.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2013 года порт сократил объем переработки грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 4,7 млн тонн.

За четыре месяца было переработано 1,795 млн тонн генеральных грузов, 430 тыс. тонн наливных и 2,481 млн тонн навалочных грузов.

При этом в апреле порт переработал 1,083 млн тонн грузов, из которых 506 тыс. тонн генеральных, 32 тыс. тонн наливных и 544 тыс. тонн навалочных грузов.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших в Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.