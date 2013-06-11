Польская PKP Cargo в 2012 году сократила прибыль более чем на треть

Варшава. Крупнейший в Польше перевозчик грузов железнодорожным транспортом государственная компания PKP Cargo в 2012 году получила 83,4 млн долл. прибыли, что на 33%, или более 40 млн долл., меньше, чем в предыдущем году (1 USD = 3,2 PLN).

Об этом свидетельствуют данные компании, которыми располагает агентство УНИАН.

PKP Cargo в 2012 году получила почти 240 млн долл. прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBIDTA) на фоне выручки в 1,625 млрд долл.

Пресс-секретарь компании Мариуш Пшибыльский сообщил УНИАН, что компания впервые опубликовала финансовые результаты согласно международным стандартам отчетности, не уточнив показатели EBIDTA и доходов за 2011 год.

Согласно ранее обнародованной предварительной информации, в 2011 году PKP Cargo получила 1,590 млрд долл. доходов (по текущему курсу).

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года PKP Cargo прогнозировала в 2013 году сокращение своей чистой прибыли до около 78,7 млн долл. с ожидаемых ранее 92,5 млн долл.

В 2011 году компания, которую власти планируют вывести в 2013 году на фондовую биржу, получила рекордную за всю свою историю прибыль в 125 млн долл., что почти в 6,5 раз больше, чем в 2010 году.

Справка УНИАН. Входящая в государственный железнодорожный холдинг РКР (созданный властями в 2001 году для реструктуризации отрасли) PKP Cargo является лидером среди работающих в Польше грузовых железнодорожных перевозчиков, доля которого на рынке традиционно превышает 50%.

В прошлом году железнодорожные грузоперевозки в Польше увеличились на 6% - до 250 млн тонн грузов.