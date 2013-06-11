Донецкая железная дорога втрое увеличила продажу билетов через Интернет

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-мае 2013 года увеличила продажу билетов через сеть Интернет в 3 раза - до 139,9 тыс. штук, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, 12% от общего количества проданных билетов составляют проездные документы, купленные через Интернет.

«Это объясняется удобством услуги: пассажир может в любое время или в любом месте благодаря Интернету получить справку о маршруте следования, наличии свободных мест в поездах, стоимости проезда. Пассажир может самостоятельно подобрать удобный вариант поездки и сразу оформить заказ. Все это позволяет значительно сократить затраты времени на покупку билетов», - комментируют ситуацию в пресс-службе ДЖД.

Помимо касс и сети Интернет, пассажиры ДЖД могут приобрести билеты в POS-терминалах для оплаты проездных документов по безналичному расчету платежными карточками, которые находятся на станциях в Донецке - 13 шт., Луганске - 2, Ясиноватая - 1, Мариуполе - 1, Дебальцево - 1, Красноармейске - 1, Купянске - 1, Краматорске - 1, Волновахе - 1.

Также в кассах, осуществляющих печать проездных документов, оформленных и оплаченных через Интернет, установлены сканеры штрих-кода, которые в среднем в сутки оформляют более 30 проездных документов, оплаченных через Интернет.

По информации пресс-службы, сейчас на ДЖД установлено 11 сканеров штрих-кода (Донецк - 4, Луганск - 3, Ясиноватая - 1, Мариуполь - 1, Красноармейск - 1, Коммунарск - 1).

Согласно сообщению, за 5 месяцев текущего года с использованием сканера оформлено 5 тыс. 661 интернет-билетов.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с момента начала продажи железнодорожных билетов через Интернет (с 2008 года) реализовала более 4,5 млн билетов. В январе-мае 2013 года - более 1,5 млн железнодорожных билетов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога (ДЖД) является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).