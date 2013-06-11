Французские диспетчеры бастуют против единого европейского авиапространства

Авиадиспетчеры во Франции начали трехдневную забастовку в знак протеста против намерений Европейского Союза создать единое европейское авиационное пространство.

Диспетчеры считают, что проект отразится на безопасности перелетов и на условиях их работы, передает BBC Украина.

В среду, 12 июня, по всей Европе ожидаются забастовки и демонстрации.

В связи с ожидаемыми проблемами в авиасообщении перевозчиков попросили вдвое сократить количество рейсов, которые обслуживают самые крупные французские города.

Ожидается, что, начиная со вторника, в результате забастовки будет нарушена работа аэропортов Парижа, Лиона, Ниццы, Марселя, Тулузы и Бордо.

Несколько авиакомпании, среди которых Easyjet, Lufthansa, Ryanair и British Airways, заявили, что забастовка нарушит их работу.

В среду к забастовке присоединятся соответствующие профсоюзы еще из 10 стран: Австрии, Бельгии, Франции, Болгарии, Венгрии, Италии, Португалии, Испании, Великобритании и Словакии.

Еврокомиссия, которая готовит изменения в регулировании авиапространства в ЕС, хочет централизовать контроль над авиапотоками. Она утверждает, что таким способом сможет втрое увеличить пропускную способность региона, сократить расходы и уменьшить задержки.

Согласно плану, много национальных систем контроля авиадвижения сольются в девять объединений, а планированием маршрутов будет заниматься новый европейский орган.

Французские профсоюзы называют это наступлением на сектор и шагом в направлении приватизации.

В апреле инициативу Еврокомиссии раскритиковала Европейская федерация работников транспорта, которая назвала ее "бесконечным процессом либерализации, дерегуляции и сокращения расходов".

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