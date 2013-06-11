Авиарейсы Киев-Париж отменены из-за забастовки французских авиаторов

Прибытие и отправление авиарейса компании Air Franc Киев-Париж из Международного аэропорта “Борисполь” 11 июня отменено в связи с забастовкой французских работников сферы воздушной авиации, сообщила УНИАН пресс-секретарь аэропорта Оксана Ожигова, при этом, на момент первого звонка в 12:45 в пресс-службе сообщили, что точной информации по отмене рейсов еще нет.

По словам Ожиговой, информация о других рейсах на данный момент находится в обработке.

"На данный момент отклонен только рейс авиакомпании Air Franc на прибытие и соответственно на отправление ну и ожидаем информацию по поводу дальнейшего",-сообщила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН,авиадиспетчеры во Франции начали трехдневную забастовку в знак протеста против намерений Европейского Союза создать единое европейское авиационное пространство.

Диспетчеры считают, что проект отразится на безопасности перелетов и на условиях их работы.

В среду, 12 июня, по всей Европе ожидаются забастовки и демонстрации.

В связи с ожидаемыми проблемами в авиасообщении, перевозчиков попросили вдвое сократить количество рейсов, которые обслуживают самые крупные французские города.

Ожидается, что, начиная со вторника, в результате забастовки будет нарушена работа аэропортов Парижа, Лиона, Ниццы, Марселя, Тулузы и Бордо.