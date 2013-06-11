Генпродюсером ТВi назначен экс-директор телеканала «Дождь»

Генеральным продюсером телеканала ТВi назначен Вадим Гарнаев, который был одним из творцов и исполнительным директором российского телеканала «Дождь».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВi, Гарнаев работал на телеканале «Дождь» с 2009 до конца 2012 года.

«Моя главная задача на ТВi, - отметил Гарнаев, - предложить кардинально новое и интересное зрителям расписание вещания на канале в новом сезоне».

Генеральный продюсер ТВi также отметил, что «канал не будет копировать «Дождь», но по содержанию станет настоящим украинским общественным телевидением».

«Есть и то, что будет объединять «Дождь» и ТВi, - это отсутствие цензуры и попытка сплотить вокруг канала интеллигентных, интеллектуальных людей, которые отстаивают европейский образ жизни в Украине», - заявил Гарнаев.

Как сообщал УНИАН, в апреле на ТВi возник корпоративный конфликт в связи с объявлением об изменении владельца телеканала.

23 апреля на официальном сайте ТВi появилось сообщение о назначении гендиректором телеканала Артема Шевченко, который изменил предыдущего руководителя Наталию Катеринчук.

Также, в соответствии с сообщением, новым инвестором канала стал американский бизнесмен Александр Альтман.

В то же время Катеринчук опровергла информацию об изменении руководства канала, а владелец ТВi Константин Кагаловский заявил о рейдерском захвате канала «с помощью силовых структур». Он также опроверг сведения о продаже канала и обвинил Альтмана в подделке доверенности его компании. Журналистов телеканала об этих изменениях официально не информировали.

В знак протеста часть журналистов телеканала ТВi объявили забастовку, а позже приняла решение уйти с канала.