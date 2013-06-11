«Черноморнефтегаз» построит ангар для вертолетов стоимостью 46 млн грн

Совет министров Крыма утвердил рабочий проект строительства в поселке Черноморское на западе полуострова ангара для вертолетов государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект «Ангар для хранения вертолетов на базе бурения и обустройства управления разведочного и эксплуатационного бурения» был утвержден на заседании Совмина во вторник, 11 июня.

Проект выдан в марте филиалом Государственного предприятия «Укргосстройэкспертиза» в Крыму.

«Предусмотрена реконструкция существующего цеха ремонтно-механической службы, что обеспечит сохранность вертолетов. Сегодня они базируются в аэропорту Симферополя», - сказал на заседании председатель Республиканского комитета по топливу, энергетике и инновационной политике Сергей Колобов.

Как говорится в решении, сметная стоимость строительства объекта - 45,9 млн грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нафтогаза Украины».

«Черноморнефтегаз» в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.