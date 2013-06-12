Google закрыла сделку по покупке стартапа Waze

Интернет-компания Google закрыла сделку по покупке израильского стартапа Waze, который ведет разработку мобильных картографических и навигационных технологий, сообщил вице-президент по геопродуктам Google Брайан Макклендон в корпоративном блоге, передает РИА «Новости».

Сумма сделки не раскрывается, однако, по данным источников агентства Рейтер, она составила чуть более миллиарда долларов. По словам гендиректора Waze Ноама Бардина, команда стартапа выбрала путь присоединения к крупной компании, а не IPO, поскольку хочет сосредоточиться на продукте.

Как сообщал ранее Digit.ru, наряду с Google, переговоры о покупке Waze за 0,8-1 миллиарда долларов более полугода вела крупнейшая в мире соцсеть Facebook. В октябре 2012 года, когда Waze выпустила обновленную версию приложения, позволяющего пользователям делиться информацией о ситуации на дорогах с друзьями по соцсети в реальном времени, Facebook заключила с ней партнерство. По неофициальной информации, стартапом интересовалась и компания Apple.

"Команда по разработке продукта Waze останется в Израиле и пока будет работать самостоятельно. Мы воодушевлены перспективой улучшить сервис Google Maps некоторыми функциями, которые дает Waze, и, в свою очередь, улучшить Waze поисковыми возможностями Google", - пишет Макклендон.

Ранее израильские СМИ писали, что руководство Waze отдает приоритет сделке с Google, поскольку хочет, чтобы ее сотрудники остались работать в Израиле, а Facebook не принимала такие условия. Пользовательская база Waze, основанного в 2009 году, достигает 50 миллионов человек.