У "самолета мечты" снова проблемы - третья на этой неделе неполадка зафиксирована в Японии

Третья с начала текущей недели неисправность произошла 12 июня у пассажирского самолета "Boeing-787 Dreamliner". Об этом сообщила японская авиакомпания "Олл Ниппон эйруэйз", которая владеет этим воздушным судном.

В ходе подготовки к вылету из Токио в аэропорт Убэ на южном японском острове Кюсю экипаж лайнера не сумел запустить один из его двигателей. При этом его внешний осмотр не выявил признаков задымления. В результате рейс был задержан, а авиакомпания приняла решение заменить самолет. В настоящее время специалисты ANA выясняют причины неполадок, передает ИТАР-ТАСС.

Нынешний инцидент с "Boeing-787 Dreamliner" японской авиакомпании стал третьим на этой неделе и пятым с момента возобновления их полетов 1 июня. Все выявленные до сих пор небольшие неполадки не представляли угрозы для безопасности самолетов, однако приводили к задержкам рейсов и замене самолетов. Министерство транспорта Японии уже дало указание авиакомпаниям ANA и ДЖАЛ /JAL/ провести повторную проверку всех имеющихся в их авиапарке "Boeing-787 Dreamliner".

Правительство Японии запретило полеты "Boeing-787 Dreamliner" после череды инцидентов в январе текущего года, один из которых привел к экстренной посадке лайнера. После этого полеты данных типов самолетов были приостановлены и в ряде других стран, в том числе в США. Проведенная экспертиза показала, что причиной неполадок стало возгорание в аккумуляторе воздушного судна, вызванное его перегревом. Впоследствии в компании "Boeing" было найдено решение проблемы, а специалисты корпорации обновили оборудование на ряде самолетов.

Как сообщал УНИАН, компания Boeing занялась выплатой компенсации покупателям "самолета мечты" после возобновления его полетов.

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