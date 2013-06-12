Греция из экономии закрывает государственную телерадиокомпанию. 2500 человек будут уволены

Греческое правительство неожиданно объявило о закрытии телерадиовещания государственной компании ERT.

Пресс-секретарь правительства Симос Кедикоглу заявил, что вещание прекратится утром в среду, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Весь персонал телекорпорации ERT, насчитывающей 2500 человек, будет уволен, пока компания не будет открыта вновь "как только это будет возможно".

Это решение стало очередной мерой правительства по уменьшению расходов для вывода страны из рецессии.

"ERT стала образцом полнейшего отсутствия прозрачности и невероятной расточительности. Теперь этому положен конец", - цитирует пресс-секретаря агентство Франс Пресс.

Профсоюзы резко осудили принятое правительством решение.

Финансирование ERT осуществляется посредством того, что к счету за электричество греков ежемесячного добавляется 4,30 евро.

Телерадиокомпания вещает на трех телевизионных каналах, четырех радиочастотах, а также на нескольких региональных радиостанциях.

В апреле правительство приняло постановление, согласно которому до конца года будут уволены 15 тыс. госслужащих. Это стало одним из условий для получения финансовой помощи в размере 8,8 млрд евро, выделяемых Евросоюзом и МВФ на спасение экономики страны.

Помощь Греции изначально была увязана Брюсселем с обязательным осуществлением властями страны жестких мер экономии.