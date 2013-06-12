Mozilla и Reddit запустили кампанию против слежки за интернет-пользователями

Фонд Mozilla и ряд интернет-компаний и правозащитных организаций запустили кампанию Stop Watching Us, направленную против слежки властей за действиями интернет-пользователей. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на блог Mozilla.

Участники кампании требуют от американского Конгресса полного отчета о том, каким образом Агентство национальной безопасности (АНБ) и ФБР мониторят информацию интернет-пользователей. В обращении к законодателям говорится о необходимости запретить слежку за интернет-пользователями, а также провести расследование и наказать ответственных за нее.

Кроме фонда Mozilla кампанию поддержал Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF), который занимается защитой прав интернет-пользователей, и еще более 80 организаций. Среди них - ресурс Reddit, на который заходит более 70 миллионов пользователей ежемесячно. Сам фонд Mozilla руководит разработкой Firefox, одного из популярнейших браузеров в мире.

Запуск кампании связан с раскрытием информации о том, что АНБ мониторила информацию о пользователях крупнейших интернет-компаний, включая Google, Yahoo!, Microsoft и Apple (Mozilla среди них не было). Узнать об этом помог бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, выдавший СМИ презентацию программы PRISM по сбору этих сведений. Из нее следовало, что разведчики получали прямой доступ к переписке пользователей, сведениям об их местоположении, загруженных ими файлах, сетевой активности и так далее.

Власти США признали существование такой программы, но подчеркнули, что она использовалась для обеспечения национальной безопасности и только в отношении иностранцев, не находящихся на территории США. Они также заявляли, что PRISM действовала на легальных основаниях и была одобрена, в том числе Конгрессом. При этом Эдвард Сноуден, раскрывший свою личность, подчеркивал, что власти собирают сведения и о американских интернет-пользователях.