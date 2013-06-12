В Киеве с 13 июня движение на проспекте Победы будет ограничено до двух полос

В Киеве в связи с реконструкцией проспекта Победы движение автотранспорта на участке от Кольцевой дороги до улицы Крамского (въезд в город) будет ограничено до двух полос.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Движение будет частично перекрыто в четверг, 13 июня, в 7.00. Завершить работы по укладке асфальтобетонного покрытия проезжей части планируется до 23.00 21 июня.

С 7.00 21 июня до 23.00 30 июня будет проводиться реконструкция проспекта на участке от улицы Крамского до Кольцевой дороги. Проезд автомобилей в этот период времени также будет ограничен до двух полос движения.

Проект реконструкции проспекта Победы предусматривает не только замену дорожного покрытия, но и реконструкцию путепроводов, подземных пешеходных переходов, увеличение полос на некоторых участках до 4-х, создание на транспортных развязках и остановках дополнительных карманов для заезда общественного транспорта, установку энергосберегающего освещения, нового барьерного ограждения и обустройство велосипедных дорожек.

В целом, будет реконструировано почти 406 тыс. кв. м проезжей части, 150 тыс. кв. м тротуаров и велосипедных дорожек, 17 подземных пешеходных переходов.

После завершения реконструкции проспекта Победы его пропускная способность возрастет с 70 до 100 тысяч автомобилей в сутки.