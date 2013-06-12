Польская PKP Intercity потратит 130 млн долл. на модернизацию вагонов

Варшава. Один из крупнейших в Польше пассажирских железнодорожных перевозчиков компания PKP Intercity, в рамках самого большого в своей истории контракта потратит 129 млн долл. на модернизацию 150 вагонов (1USD=3,2PLN).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании, отметив, что тендер на выполнение этих работ выиграли польские компании PESA Bydgoszcz S.A. и ремонтные предприятия подвижного состава «Minsk Mazowiecki».

PKP Intercity отметила, что вагоны после модернизации будут приспособлены к передвижению со скоростью 160 км/час, что позволит полностью использовать возможности реконструируемых сейчас путей на части маршрута Вроцлав-Катовице-Краков и Вроцлав-Познань-Щечин.

"Работы предусматривают установку новых систем и компонентов, монтаж кресел, кондиционеров, розеток, современных туалетов и устройств, усиливающих сигнал мобильных телефонов. В рамках модернизации появятся также дополнительные удобства для людей с ограниченными возможностями и велосипедистов", - отметила пресс-служба.

PKP Intercity сообщила, что в тендере принимали участие шесть компаний, четыре из которых польские, а две из Чехии.

Победитель тендера должен выполнить контракт за 24 месяца.

Пресс-служба заметила, что половина средств на реализацию этого контракта выделит компании Европейская комиссия в рамках программ помощи Польше.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года PKP Intercity объявила о намерении вложить в обновление подвижного состава около 1,25 млрд долл. до 2015 года.

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в созданную в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта Польши компанию Grupa РКР. Компания, которая специализируется на перевозках между крупнейшими городами в Польше и международных сообщениях, в прошлом году перевезла 30,5 млн пассажиров в сравнении с более 31 млн в 2011 году.

Компания с учетом протяженности трасс остается крупнейшим перевозчиком в Польше, но ее доля в прошлом году сократилась до 44% с 45,5% в 2011.