Азаров поручил Козаку навести порядок с продажей билетов в южном направлении

Премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству инфраструктуры обеспечить бесперебойную продажу билетов в южном направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

"Люди жалуются, в том числе мне на странице в «Фейсбуке», что билеты на поезда в южном направлении невозможно купить. И в то же время, по их словам, поезда ходят полупустыми. Если это так, то есть очевидные злоупотребления или служебная небрежность ответственных руководителей в Министерстве инфраструктуры. Я предупреждаю министра Козака о персональной ответственности за наведение порядка в этой сфере. Люди должны получить возможность отдохнуть без препятствий. Организуйте жесткую контрольно-ревизионную работу", - сказал Азаров.

Он поручил присоединиться к ней правоохранительным органам. Кроме того, Секретариату Кабинета министров поручено проверить, как организована продажа билетов в крупных индустриальных центрах.

"Введите общественный контроль. Нужно – вводите дополнительные поезда. Но абсолютный порядок и справедливая доступность к транспортным услугам просто должны быть, и все. Без исключений и оправданий", - сказал глава правительства.