Во Франции продолжается забастовка авиаторов - отменено почти 1,8 тыс. рейсов

Почти 1,8 тысячи авиарейсов отменены во второй день забастовки членов нескольких профсоюзов, защищающих интересы работников в области гражданской авиации во Франции, сообщают в среду местные СМИ со ссылкой на Главное управление гражданской авиации страны (DGAC), сообщает РИА "Новости".

Число отмененных рейсов не увеличилось по сравнению со вторником, однако авиационное ведомство считает, что второй - и последний - день забастовки станет "более сложным", чем первый.

Ранее было запланировано, что протестная акция продлится три дня - со вторника по четверг, однако вечером во вторник министр транспорта Франции Фредерик Кювилье заявил, что длительность забастовки сокращена до двух дней.

К такому шагу работников отрасли подтолкнула инициатива по созданию единого европейского воздушного пространства (SES II), предложенная Европейской комиссией еще в 2001 году. Считается, что SES позволит сократить продолжительность воздушных маршрутов, время ожидания самолетов в воздухе и благодаря этим мерам уменьшить выбросы двуокиси углерода в атмосферу и накладные расходы авиакомпаний.

Главное управление гражданской авиации Франции в минувшие выходные обратилось к авиакомпаниям с просьбой на время забастовки сократить число полетов на 50%, однако ограничения коснулись только аэропортов Парижа, Лиона, Ниццы, Марселя, Бове, Тулузы и Бордо.

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