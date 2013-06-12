“Укрзализныця” уверяет, что билетов на Крым хватит всем

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) сообщает о наличии в продаже билетов на Крым в канун празднования Дня Конституции Украины, сообщили УНИАН в пресс-центре “Укрзализныци”.

В частности, по состоянию на 10 часов 30 мин. 12 июня в продаже остаются свободные места на 27 июня 2013 года на поезда № 146 Киев - Симферополь, № 282 Киев - Симферополь, № 298 Киев - Севастополь, № 205 Киев - Феодосия.

Кроме того, у пассажиров есть возможность доехать скоростным поездом № 80 Киев - Днепропетровск до Днепропетровска и пересесть на дневной скоростной электропоезд категории “Интерсити+” Днепропетровск - Симферополь.

По информации пресс-службы, из Киева в направлении Западной Украины на 27 июня в продаже остаются свободные билеты по маршрутам Киев - Львов и Киев - Ужгород.

Также на предпраздничную дату остаются свободные места из столицы и в направлении Донецка, Харькова, Тернополя, Одессы и других городов.

Кроме того, в “Укрзализныце” напоминают, что в последние сутки перед датой отправления снимается бронь на поезда дальнего следования.

“Вся бронь на поезда дальнего следования снимается за сутки до отправления поезда, следующий вид брони - за 6 часов и последняя - за 2 часа до отправления поезда, после чего места поступают в свободную продажу во все железнодорожных кассы и онлайн-системы бронирования и приобретения билетов”,- сказали в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, накануне премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству инфраструктуры обеспечить бесперебойную продажу билетов в южном направлении.

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