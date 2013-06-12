Приднепровская железная дорога назначила 4 спецпоезда для перевозки детей на отдых

Приднепровская железная дорога (ПЖД) по состоянию на 11 июня назначила 4 специальные поезда для организованной перевозки детских групп на летний отдых и оздоровление.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, детские спецпоезда выполнят 16 рейсов по маршрутам Кривой Рог - Бердянск, станция Баглей (Днепродзержинск), Днепропетровск – Симферополь, станция Ингулец, Кривой Рог-Главный – Геническ и в обратном направлении. Также назначены поезда сообщением Днепропетровск – Геническ, Днепропетровск – Айвазовская, Днепропетровск, Кривой Рог-Главный – Евпатория. Также в Евпаторию планируется отправить детский спецпоезд из Кривого Рога, а в Геническ – из Запорожья.

По информации ПЖД, к работе на этих поездах привлекаются работники с опытом работы, способные в случае необходимости оказать квалифицированную помощь на пути следования к местам отдыха.

На многочисленные обращения руководителей групп детей «Укрзализныця» позволила в летний период, до 30 августа включительно, как исключение, перевозить детей в возрасте от 6 лет в организованных группах по нотариально заверенными копиями свидетельств о рождении.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.