Греция объявила о создании новой компании телерадиовещания вместо ERT

Правительство Греции объявило о создании новой компании телерадиовещания вместо закрытого государственного греческого радио и телевидения ERT.

Во вторник официальный представитель правительства Греции заявил, что ERT закрывается из-за "непрозрачности и расточительности", а 2,5 тысячи сотрудников будут уволены. Данное решение вызвало неодобрение общества. Профсоюзы греческих журналистов с 6 часов утра среды проводят 24-часовую забастовку во всех средствах массовой информации в знак протеста против закрытия ERT, передает РИА "Новости".

В распространённом в среду 14-страничном документе говорится, что новая организация будет называться Nerit ("Новое греческое радиовещание, интернет и телевидение").

Как отмечается в документе, компания будет находиться в полной собственности государства. Среди акционеров - Министерство финансов и Министерство культуры и туризма. Финансироваться организация будет, в частности, за счет налогов жителей страны.

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