В Одессе возобновили работу платных парковок

В Одессе введен в эксплуатацию первый парковочный терминал. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в ходе презентации паркомата во вторник сообщил директор коммунального предприятия «Одестранспарксервис» Владислав Томкевич.

«Мы рады презентовать совершенно новый для Одессы продукт в сфере паркования – парковочный автомат. Парковочная площадка находится на Привокзальной площади с соблюдением всех требований законодательства Украины. Здесь имеется парковочный автомат, знаки, дорожная разметка», - сказал Томкевич.

Он добавил, что таким образом в Одессе возобновлена работа платных парковок, которые в городе более года не функционировали, а установка паркомата на Привокзальной площади - первый шаг к цивилизованным парковкам во всем городе.

«Парковочная площадка возле железнодорожного вокзала - первая в городе, которая обустроена паркоматом», - подчеркнул директор предприятия.

В ближайшей перспективе – аналогичные площадки в исторической части города и возле городских рынков. Под платные парковки отведено около 35 тыс. кв. м.

Установкой паркоматов в Одессе занимается ООО «ВГК». Как заявил в ходе презентации его директор Валентин Газя, около 70 паркоматов (каждый на 20 машиномест) установят на 17 стоянках.

«Мы инвестировали в установку парковочных автоматов в Одессе более 1 млн грн, в ближайшее время предполагается еще около 2,5 млн... Один паркомат обходится почти в 40 тыс. грн», - сказал Газя.

Предполагается, что с вводом в эксплуатацию всех парковок в горбюджет поступит более 3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года в рамках пилотного проекта в Одессе была начата установка паркоматов.