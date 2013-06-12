Юго-Западная железная дорога получила разрешение на разработку 8 артезианских скважин в Коростене

Государственное территориально-отраслевое объединение "Юго-Западная железная дорога" (ЮЗЖД) получило разрешение от Житомирского областного совета на пользование недрами для геологического изучения, в том числе добычу подземных вод из 8 артезианских скважин в Коростене.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня, 12 июня, на сессии облсовета большинством депутатов.

В частности, облсовет разрешил ЮЗЖД разрабатывать три скважины на территории станции "Южный пост" Коростенского горсовета , а также пять скважин на территории станции "Коростень-Подольский "этого же горсовета.

Принимая данное решение депутаты руководствовались ст. 9 Кодекса Украины о недрах, ст.ст. 43, 47 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", а также рекомендациями постоянной комиссии областного совета по вопросам Чернобыльской катастрофы, экологии и охраны природных ресурсов.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци» находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.