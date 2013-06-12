В Украине снизилось количество регистраций новых автомобилей

Украина в январе-мае 2013 года снизила количество первичных регистраций новых легковых автомобилей на 1,1% - до 89,3 тыс. единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Ассоциации автомобилестроителей Украины (“Укравтопром”).

Согласно сообщению, в целом число первичных регистраций легковых автомобилей увеличилось на 0,5% - до 92,649 тыс. ед. Доля новых авто в первичных регистрациях за этот период составила 96,4%.

По информации “Укравтопрома”, объемы продаж легковых автомобилей за пять месяцев практически не изменились, однако в течение этого периода прогнозируемо возросла амплитуда потребительского спроса.

В частности, в ожидании роста цен на самый массовый сегмент рынка – новые малолитражки с объемом двигателя от 1000 до 2200 куб. см, связанного с введением специальных пошлин, пик спроса пришелся на апрель, когда всеми операторами рынка было продано более 26 тыс. новых автомобилей.

"Результатом апрельского ажиотажа стало ожидаемое увеличение сезонного проседания рынка в мае", - отмечает ассоциация.

Согласно сообщению, консолидированные продажи легковых автомобилей на первичном рынке в мае составили 15,7 тыс. ед., в том числе новых - 15 тыс. ед.

"Если апрельский результат был лучшим за весь посткризисный период, то майские показатели - худшие за последние три года", - подчеркивают эксперты.

В пресс-службе уточняют, что в результате резкого майского охлаждения рынка доля импортных автомобилей в продажах новой техники на первичном рынке легковых авто упала на 9 п. п. - до 79%.

При этом первое место по продажам в мае 2013 года занял отечественный бренд “ЗАЗ”, увеличив продажи на 4,7% - до 1,7 тыс. авто по сравнению с маем 2012 года.

Второе место занял Hyundai, снизив продажи на 25,4% - до 1,4 тыс. авто, а третье - Toyota, снизив продажи на 15% - до 1,2 тыс. единиц.

Как сообщал УНИАН, продажи новых автомобилей в Украине в 2012 году снизились впервые за последние три года на 1,5% - до 217,403 тыс. единиц.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).