Железные дороги сократили ежесуточную погрузку на 3,3%

По итогам эксплуатационной работы в январе-мае 2013 года железные дороги Украины сократили ежесуточную погрузку на 3,31% - до 963 тыс. тонн грузов по сравнению с 996 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

При этом количество загружаемых вагонов за 5 месяцев т.г. сократилось до 15,087 тыс. с 15,721 тыс. вагонов в январе-мае 2012 г.

Согласно сообщению, в частности, в январе-мае 2013 года Донецкая железная дорога в среднем грузила 353 тыс. тонн в сутки, Приднепровская - 317 тыс. тонн; Южная - 77,8 тыс. тонн; Юго-Западная - 93,5 тыс. тонн, Одесская - 69 тыс. тонн; Львовская - 53 тыс. тонн в сутки.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в мае 2013 года сократили ежесуточную погрузку вагонов на 12% - до 983,96 тыс. тонн (15,3 тыс. вагонов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Справка УНИАН. Общий парк грузовых вагонов «Укрзализныци» составляет 128,7 тыс., в т.ч. полувагонов - 59,9 тыс., крытых - 10,8 тыс., платформ - 7 тыс., цистерн - 10,6 тыс., цементовозов - 49 тыс., зерновозов - 12,2 тыс., думпкаров - 1 тыс., хоппер-дозаторов - 1,7 тыс., фитинговых платформ - 4 тыс., минераловозов - 3,8 тыс., вагонов других типов 11,9 тыс.

Парк частных вагонов составляет 58,9 тыс., в том числе 33,4 тыс. полувагонов. Доля частных вагонов к общему количеству грузовых вагонов в Украине составляет 31%, в том числе 34% полувагонов.

Физический износ основных фондов железнодорожной отрасли Украины составляет почти 90%, в том числе износ тягового подвижного состава составляет 94%, грузовых вагонов - 83%.