США обвиняют украинских хакеров в хищении 15 млн долл.

Власти США обвиняют восемь человек, среди которых есть украинцы, в организации преступной группировки, которая пыталась украсть миллионы долларов.

Американские прокуроры утверждают, что группа хакеров незаконно получила доступ к компьютерам более десятка финансовых учреждений и зарплатных проектов оборонного ведомства США. Обвинение считает, что речь идет о попытке похитить не менее 15 миллионов долларов, сообщает Радио Свобода.

По мнению прокуратуры, преступную схему возглавлял 33-летний киевлянин Алексей Шарапка и еще один украинец, которые все еще остаются на свободе.

В 2012 году Шарапка был депортирован из США после того, как отбыл наказание за другое преступление.