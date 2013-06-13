США обвиняют украинских хакеров в хищении 15 млн долл.
12:35, 13 июня 2013Транспорт/Связь
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Власти США обвиняют восемь человек, среди которых есть украинцы, в организации преступной группировки, которая пыталась украсть миллионы долларов.
Американские прокуроры утверждают, что группа хакеров незаконно получила доступ к компьютерам более десятка финансовых учреждений и зарплатных проектов оборонного ведомства США. Обвинение считает, что речь идет о попытке похитить не менее 15 миллионов долларов, сообщает Радио Свобода.
По мнению прокуратуры, преступную схему возглавлял 33-летний киевлянин Алексей Шарапка и еще один украинец, которые все еще остаются на свободе.
В 2012 году Шарапка был депортирован из США после того, как отбыл наказание за другое преступление.
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