Во Франции бастуют работники железной дороги – отменено 70% поездов
13:29, 13 июня 2013Транспорт/Связь
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Во Франции началась забастовка работников железнодорожного транспорта. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на агентство Associated Press, 13 июня по всей стране будет отменено до 70% поездов.
По имеющимся сведениям, забастовка началась в ночь на четверг. Она затронула внутренние и международные маршруты поездов. В наибольшей степени пострадают пассажиры пригородных поездов Парижа. Как ожидается, будет ходить лишь один из трех поездов.
Известно, что работники бастуют против программы властей по реорганизации национальных железнодорожных компаний.
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