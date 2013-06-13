Во Франции бастуют работники железной дороги – отменено 70% поездов

Во Франции началась забастовка работников железнодорожного транспорта. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на агентство Associated Press, 13 июня по всей стране будет отменено до 70% поездов.

По имеющимся сведениям, забастовка началась в ночь на четверг. Она затронула внутренние и международные маршруты поездов. В наибольшей степени пострадают пассажиры пригородных поездов Парижа. Как ожидается, будет ходить лишь один из трех поездов.

Известно, что работники бастуют против программы властей по реорганизации национальных железнодорожных компаний.