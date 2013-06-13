Администрация морских портов Украины начала свою работу

14:13, 13 июня 2013
Транспорт/Связь
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Администрация морских портов Украины, создание которой предусмотрено в соответствии с принятым законом о морских портах, прошла процедуру регистрации в государственных органах и приступила к работе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации Юрий Васьков.

«Мною сегодня подписаны 19 договоров с руководителями филиалов, позволяющие им подписывать соглашения на коллективные договора о морском транспорте», - сообщил Васьков.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 марта Кабмин издал распоряжение о создании Администрации морских портов.

На баланс Администрации морских портов перейдут акватории, гидротехнические сооружения, инфраструктура общего доступа, причальные стенки и прочее имущество, которое находилось в распоряжении 18 морских портов.

В июне 2012 года вступил в силу закон “О морских портах”, разрешающий аренду либо концессию портовых причалов сроком до 49 лет. Закон гарантирует право частной собственности на внесенные в Реестр гидротехнических сооружений причалы, построенные за счет частных инвестиций до вступления в силу этого закона, а также новые причалы, построенные за счет частных средств.

Согласно закону, строительство причалов государственной формы собственности за счет частных средств, в соответствии с мировой практикой, будет осуществляться на компенсационной основе. Закон предполагает возможность отчуждения земельных участков, находящихся в собственности физических или юридических лиц, для развития или строительства новых морских портов.

Кроме того, закон закрепляет возможность продажи на конкурсных началах целостных имущественных комплексов госпредприятий и 100% публичных АО, созданных в процессе корпоратизации на базе цехов, производств, участков, других подразделений госпредприятий - морских портов, в состав которых входят все виды имущества, предназначенного для их деятельности. При этом условия конкурса могут предусматривать аренду победителем земельных участков под объектами сроком до 49 лет.

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