Соблюдение авторских прав «не убьет» бесплатные файлообменники типа EX.ua

Глава государственной службы интеллектуальной собственности Николай Ковиня в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, можно ли легально зарабатывать на «бесплатных» сайтах, закроют ли столичную «Петровку» и когда с нас снимут позорное клеймо «передовиков» распространения пиратской продукции.

- Николай Викторович, недавним решением Офиса торгового представителя США по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности наша страна признана одним из главных мировых нарушителей в этой сфере. Причем пребывание в «чёрном» списке влечёт за собой определённые санкции, о чем ранее заявлял посол США в Украине Джон Теффт. Как Вы прокомментируете ситуацию?

- Действительно, 1 мая Офис торгового представителя США присвоил Украине статус «приоритетной страны» из-за проблем в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности. По мнению американской стороны, Украина должна решить некоторые существенные моменты в сфере авторского права. Например, снизить уровень пиратства в Интернете, усовершенствовать систему коллективного управления авторскими и смежными правами, решить вопрос использования нелицензированного программного обеспечения в правительственных и частных учреждениях.

Все это так. Но надо понимать и другое: сам факт наличия статуса «приоритетной страны» отнюдь не означает автоматическое снятие льгот, ранее предоставленных Украине в рамках Общей системы преференций, и введение каких-либо санкций в отношении отечественных товаров. Более того, постоянно выдвигая претензии к состоянию защиты прав интеллектуальной собственности в Украине, никто из крупных правообладателей не планирует отказываться от работы на нашем достаточно динамичном и прибыльном рынке.

Вне сомнений, мы - со своей стороны, а правительство США - со своей, проведем тщательное расследование, внимательно проанализируем те шаги, которые украинское руководство делает в рамках обеспечения эффективной защиты интеллектуальной собственности. Время для такого анализа есть - необходимые решения следует принять к ноябрю 2013 года.

- Какие конкретно меры ждут от нас?

- В Украине разработан План действий по усовершенствованию механизмов защиты интеллектуальной собственности, учитывающий рекомендации США. Его выполнение – задача не только нашего ведомства. Тут задействованы Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Служба безопасности, Министерство доходов и сборов.

Недавно Генпрокуратура приняла решение о проведении проверок в органах власти на предмет использования нелицензированного программного обеспечения. К проверкам, как ожидается, будут привлечены представители правособственника – компании Microsoft, а также МВД и госинспекторы по вопросам интеллектуальной собственности. К слову, первой в плане проверки значится именно наша служба. Как говорят, начнем с себя.

В качестве дополнительных мер планируем масштабную разъяснительную и просветительскую работу для широкой общественности, к которой привлечем и правособственников, и общественные организации, и, надеюсь, масс-медиа.

Не секрет, что проблемы в сфере защиты интеллектуальных прав во многом обусловлены низкими уровнями знаний и общественного сознания. В этой связи правильно выстроенная промокампания видится одним из первостепенных шагов.

- Что-то уже делается в этом направлении?

- Конечно. Мы провели ряд, с моей точки зрения, крайне полезных встреч с представителями организаций коллективного управления авторскими правами, шоу-бизнеса, издателями. В частности, в конце мая состоялись переговоры с представителем экономического отдела Посольства США в Украине Кристофером Смитом и вице-президентом международной конфедерации музыкальных издателей, главой антипиратского международного комитета Лореном Кейзером. Кейзер сам композитор и в прошлом президент Ассоциации музыкальных издателей США. Он не понаслышке знает, что такое защита интеллектуальных прав и как ее нужно организовывать. Мы обсудили многое, включая вопросы выплаты авторских гонораров. Мне, кстати, понравилась фраза Кейзера о том, что в США вопрос уважения к авторскому праву и выплаты гонорара – само собой разумеющиеся вещи, это заложено в менталитете граждан. Для них символ демократии – поднятая вверх рука, на которой надета рукавица, защищающая авторов, изобретателей, творческих личностей, двигающих страну вперед своими идеями и разработками.

Что же касается Украины, то в этом направлении мы тоже активизировались. Рычаги контроля использования объектов интеллектуальной собственности – и со стороны МВД, и со стороны нашей службы – приведены, что называется, в полную готовность.

- А как быть с существованием рынка «Петровка» и сайта EX.ua — нашумевшие истории, имевшие крайне противоречивые комментарии и последствия. Есть ли какие-то государственные решения в отношении рынка и ресурсов вроде EX.ua и им подобных баз интеллектуальной информации?

- Проверки на «Петровке» проводят систематически как сотрудники МВД, так и инспекторы нашего ведомства. Мы не говорим о закрытии рынка, но благодаря проверочным рейдам намерены свести к минимуму распространение пиратского продукта. Относительно файлообменников типа EX.ua, то они – в центре внимания сотрудников Министерства внутренних дел.

Не скрою, вопрос закрытия EX.ua в свое время вызвал существенный резонанс в обществе. Но хотел бы напомнить, что по законодательству размещение материалов на таких ресурсах предполагает разрешение автора, причем в письменной форме. Без него любое размещение контента – нарушение авторских прав.

Позволю себе обратить внимание на еще один момент. Файлообменники и подобные им ресурсы организовываются, как правило, отнюдь не только и не столько ради эстетического наслаждения, сколько ради заработка. Такие сайты пестрят рекламными объявлениями, а значит - они зарабатывают деньги. Но правомерно ли зарабатывать на чужом продукте, не имея прав на использование этого продукта?

Мое глубокое убеждение: такие сайты должны получать права на используемый продукт и за эти права платить. Благо в Украине это уже понимают, у нас есть файлообменники, которые работают в рамках закона. Причем законность их деятельности не лишает пользователя права на бесплатный просмотр!

- То есть, разговоры о том, что соблюдение авторского права убьет «бесплатные» сайты, – уловка?

- В определенной степени – да. Разница между пиратскими сайтами и легальными, предоставляющими такой же «бесплатный» контент, в том, что легальные сайты имеют «авторский» бюджет, а пираты никому ничего не платят. При равном доступе к рекламе на сайтах «чистые» доходы пиратов и легальных игроков, понятно, разнятся. Пираты не платят авторских отчислений и получают больше прибыли. И поэтому, когда их закрывают, они начинают апеллировать к «правам» украинцев на бесплатные фильмы и музыку - сознательно лгут.

- В начале мая вице-премьер-министр Константин Грищенко заявил, что в вопросах защиты прав интеллектуальной собственности в Украине достигнуты существенные результаты. Можете конкретизировать, что именно удалось сделать за пять месяцев года?

- Приведу несколько цифр. С начала года открыто 316 уголовных производств по фактам совершения уголовных преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности. Более 100 уголовных производств открыты по фактам нарушения авторских и смежных прав, 131 - по фактам незаконного оборота дисков для лазерных систем считывания, 75 - по фактам незаконного использования знаков для товаров и услуг и 6 - по фактам нарушения прав на объекты промышленной собственности. В 22 случаях досудебное расследование завершено, по 19 эпизодам составлены и направлены в суд обвинительные акты. У правонарушителей изъято более 30 тысяч экземпляров аудиовизуальной продукции на общую сумму свыше 880 тыс. грн и фальсифицированной продукции с незаконным использованием товарных знаков на общую сумму около 1,4 млн грн. Закрыты пять подпольных цехов по производству фальсифицированной продукции с незаконным использованием знаков для товаров и услуг.

Весьма положительным я считаю тот факт, что в Украине не работают такие известные пиратские площадки, как www.demonoid.com и www.demonoid.me, входящие в число крупнейших "пиратских сайтов" мира. В апреле удалось приостановить работу ресурса www.my-hit.ru.

Напомню также, что инспекторы нашего ведомства в первом квартале провели 177 проверок субъектов хозяйствования, которые в своей деятельности используют объекты права интеллектуальной собственности. По результатам проведенных проверок направили в суд 79 протоколов об административных правонарушениях. У правонарушителей изъято более 42 тысяч экземпляров пиратской продукции на общую сумму около 956 тыс. грн.

- Украина заявила о готовности работать в тесном контакте со странами-партнёрами с целью улучшения ситуации с соблюдением авторских прав. Каким Вы видите такое сотрудничество?

- Опыт европейских стран, США – это то, что может помочь нам усовершенствовать законодательную базу в сфере авторского права и смежных прав, усилить борьбу с Интернет-пиратством. Мы открыты для сотрудничества и будем только благодарны за советы и рекомендации.

- Важный аспект — не только легальное использование чужого продукта, но и защита своего. В этой связи особое значение приобретает развитие ИТ-технологий в Украине и осуществление комплекса мер, направленных на совершенствование законодательства об авторском праве и смежных правах по использованию программного обеспечения с учётом его специфики. Что делается в этом направлении?

- Этот вопрос в большей степени касается компетенции Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины. ИТ, и это всеми признанный факт, – отрасль, которая является для нашей страны одной и ведущих, и поэтому совершенствование законодательства в сфере авторского права и смежных прав действительно важный момент отраслевого становления. Однако надо понимать, что дело не в количестве законов, а в качестве их исполнения.

В этой связи наш вклад в развитие отрасли также ценен. Мы проводим встречи с правообладателями и со всеми заинтересованными субъектами хозяйствования, собираем инициативы и предложения, вскоре подготовим их детальный и профессиональный анализ. К слову, свои законодательные инициативы мы также рекомендуем обсудить. Они обнародованы на нашем сайте.

- Насколько, с Вашей точки зрения, является сложным процесс регистрации в Украине торговой марки, получения патента и отстаивания авторских прав в суде. Именно судебные разбирательства, которые нередко представляются практически неразрешимыми, также ставятся Украине в вину?

- Процесс получения охранного документа на объекты интеллектуальной собственности в Украине соответствует европейским и международным стандартам, получить такой документ несложно. Например, изобретатель, желающий получить патент на изобретение (заявитель), подает заявку на его выдачу в Государственное предприятие "Украинский институт промышленной собственности", который осуществляет прием, рассмотрение и проведение экспертизы заявок. Важно оформить заявку в соответствии со специальными требованиями, которые определены "Правилами составления и подачи заявки на изобретение и заявки на полезную модель", и оплатить необходимый сбор. В случае успешного завершения квалификационной экспертизы, на основании решения о выдаче патента, а также при наличии документов об уплате государственной пошлины за выдачу патента и сбора за публикацию о выдаче патента осуществляется государственная регистрация патента в Государственной службе.

Что же касается защиты прав в суде, то таких судебных процессов, действительно, достаточно. Как правило, в этих делах Государственная служба привлекается в качестве третьей стороны, то есть, ответчиком выступает очень редко. Ежегодно в хозяйственных, административных судах или судах общей юрисдикции рассматривается около четырехсот дел. В основном они касаются вопросов промышленной собственности. Есть тенденция к их увеличению. Но, поверьте, - это неплохо. Даже наоборот. Это говорит о том, что интеллектуальная собственность, частная собственность должны защищаться и они защищаются.

Наше общество начинает это понимать, и судебная практика - тому подтверждение. Благо судебные решения, которые на сегодня выносятся, достаточно квалифицированные.

- Немаловажный вопрос, который, к слову, также не единожды озвучивался вице-премьером Грищенко, — проблема формирования в обществе культуры приобретения и использования интеллектуальной собственности. Не секрет, что пиратский сегмент силён тем, что на эту продукцию есть устойчивый спрос. Считаете ли Вы возможным и необходимым повышать общую грамотность населения в данной сфере, что делается в этом направлении?

- У нас есть План мероприятий, в рамках которого мы постоянно встречаемся с заинтересованными сторонами, участниками рынка и разрабатываем дальнейшие шаги. Мы целиком и полностью осознаем тот факт, что защита интеллектуальных прав – одна из составляющих процесса улучшения инвестиционного климата, о чем сегодня много говорят и пишут.

В апреле мы встречались с руководством ведущих ИТ-компаний, входящих в Ассоциацию «Информационные технологии Украины». В мае провели заседание рабочей группы по вопросам разработки изменений в законодательство в сфере авторского права и смежных прав. Провели «круглый стол» при участии представителей организаций коллективного управления, встретились с представителями музыкальной индустрии.

Не могу не вспомнить проведенные нами мероприятия, приуроченные к Международному дню интеллектуальной собственности, – выставку, организованную совместно с общественной организацией "Украинский альянс по борьбе с подделками и пиратством", «Я покупаю настоящее! Я не покупаю подделок», а также мастер-класс для старшеклассников, во время которого школьникам в игровой форме доказали необходимость правовой защиты объектов интеллектуальной собственности и продемонстрировали возможности их коммерциализации.

На днях мы опять соберемся с представителями Альянса, чтобы обсудить детали еще одной социальной акции против подделок и пиратства. Ее, к слову, уже поддержали в Киевской городской государственной администрации. А осенью совместно с Ассоциацией руководителей школ Украины рассчитываем начать мастер-классы для школьников и распространить просветительскую практику на высшие учебные заведения. И это, не считая планов по размещению тематической социальной рекламы на бордах и роликов на телевидении.

Убежден, что при желании мы можем повышать самосознание общества в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Ведь это, по сути, касается каждого. В этой связи хотел бы призвать правообладателей к сотрудничеству. Тем более что опыт проведения промокампаний, тематических благотворительных акций уже есть.

Олеся Сафронова (УНИАН)