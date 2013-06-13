Некоторые поезда в крымском направлении заполнены лишь на 50-60% - Козак

Некоторые поезда, которые следуют в Крым из всех регионов Украины, заполнены лишь на 50-60%, сказал на брифинге в Киеве в четверг министр инфраструктуры Украины Владимир Козак, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры,.

«Например, есть поезд №12 Киев-Симферополь. И большинство хочет поехать именно этим поездом и никаким другим. Но у нас достаточно поездов, следующих в Крым. И кроме этого поезда, есть и такие, которые сегодня заполнены на 50-60%. Поэтому для желающих очень разные возможности », - сказал Козак.

Согласно сообщению пресс-службы, министр отметил, что все больше пассажиров для поездки в Крым пользуются скоростными поездами "Украинский экспресс", производства Hyundai Rotem и Skoda Vagonka.

«Мы пустили поезд Hyundai сообщением Днепропетровск-Симферополь, который преодолевает это расстояние всего за 4 часа. 55 мин. Ни одним автомобилем за столько времени не доедете. Пустили поезда Skoda Харьков-Симферополь и Донецк-Симферополь. Эти поезда становятся все более популярными среди пассажиров, ведь это и скорость, и комфорт путешестви », - сказал министр.

В то же время Козак отметил, что ведется борьба с недобросовестными работниками железных дорог.

«Я ни в коем случае не отрицаю, что есть злоупотребления наших сотрудников: билетных кассиров, проводников и т.д. И поверьте, мы с ними боремся. Каждого проводника, который провозит безбилетного пассажира, сразу увольняют с работы », - подчеркнул он, добавив, что профсоюзы поддерживают министерство и «Укрзализныцю» и не становятся на защиту таких нарушителей.

«Но в целом у нас нормальные, профессиональные и трудолюбивые коллективы. Поэтому никакого ажиотажа не будет. Все пассажиры спокойно смогут доехать в Крым на отдых», - отметил Козак.

Как сообщал УНИАН, Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) сообщает о наличии в продаже билетов на Крым в канун празднования Дня Конституции Украины.