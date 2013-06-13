Железные дороги Украины за 5 месяцев увеличили перевозку пассажиров на 28%

Железные дороги Украины в январе-мае 2013 года увеличили перевозку пассажиров на 28% - до 169,1 млн человек по сравнению с январем-апрелем текущего года, сообщили УНИАН в пресс-службе Госадминистрации железнодорожного транспорта (“Укрзализныця”).

Согласно сообщению, пассажирооборот железных дорог увеличился на 2,4% - до 18,706 млрд пасс./км по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в дальнем сообщении пассажирооборот составил 11,998 млрд пасс./км, в пригородном - 6,708 млрд пас./км.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-апреле перевезли 132,2 млн пассажиров.