“Укрзализныця” продала двухмиллионный билет на скоростные поезда "Интерсити"

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) продала более двух миллионов билетов на скоростные электропоезда категорий “Интерсити” и “Интерсити+” с момента их запуска (27 мая 2012 года), сообщили УНИАН в пресс-центре “Укрзализныци”.

“С момента внедрения скоростного движения на территории Украины на скоростные электропоезда производства компании Hyundai Rotem и Škoda Vagonka реализовано более 2 млн билетов. В частности, на скоростные электропоезда корейского производства реализовано почти 1,5 млн билетов, из которых 10% через Интернет”,- уточнили в пресс-центре.

Согласно сообщению, наибольшее количество билетов было продано на скоростные электропоезда, которые курсировали по маршруту Киев-Харьков - 685,5 тыс. шт., по направлению Киев-Донецк - 387,8 тыс. шт., Киев-Днепропетровск - 248 тыс. шт. и Киев-Львов - почти 150 тыс. шт.

Как сообщал УНИАН, в рамках обновленного графика движения поездов с 26 мая скоростные электропоезда начали курсировать в направлении Крыма.

Новые направления - Донецк-Симферополь, Днепропетровск-Симферополь и Харьков-Симферополь - не повлияли на количество ночных поездов.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

«Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.

Чешский двухэтажный межрегиональный поезд двойного тока Skoda предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности железными дорогами Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках с постоянным током напряжением 3 кВ и переменным током напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц и способен развивать скорость до 160 км/ч.

Новые поезда Skoda состоят из шести вагонов, в каждом из которых 126 мест. Общее количество - 636 мест. Предусмотрены места первого (второй этаж) и второго класса.