"Борисполь" заявляет об опасности пожаров на свалках вблизи аэродрома

Международный аэропорт "Борисполь" обеспокоен потенциальной угрозой пожаров на свалках, находящихся на не принадлежащих аэропорту территориях в непосредственной близости к аэродрому и терминалам. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".

"Особую опасность могут нести пожары на территории свалок, расположенных в непосредственной близости к аэродрому, что нарушает нормы Воздушного кодекса Украины и создает задымления на аэродроме", - сообщает пресс-служба.

В данный момент аэропорт работает в штатном режиме, полностью обеспечивая безопасность полетов и меры противопожарной безопасности. Однако из-за вероятности возгорания свалок вблизи аэродрома соответствующие службы работают в усиленном режиме.

В пресс-службе отметили, что "Борисполь" делает все возможное для ликвидации свалок вблизи аэродрома в целях обеспечения безопасности полетов.

"Аэропорт осуществляет все законные действия, направленные на выполнение требований законодательства, предусматривающих отсутствие свалок в радиусе 15 км вокруг аэродрома для обеспечения безопасности полетов", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, в пресс-службе аэропорта сообщили об участии государственного предприятия международного аэропорта "Борисполь" в судебном процессе по иску Бориспольской межрайонной прокуратуры Киевской области о прекращении работы полигона твердых бытовых отходов ООО «Эко-Сервис», который расположен на расстоянии около 2-х км от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

"Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил требования прокуратуры и аэропорта своим решением от 20 марта 2013. В связи с тем, что ООО «Эко-Сервис» подало апелляцию, решение не вступило в законную силу. Рассмотрение дела в порядке апелляции не назначено", - пояснили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года - в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.

Согласно Воздушному кодексу Украины, на расстоянии до 15 километров от границ аэродрома запрещается открытое складирование пищевых отходов, размещение свалок, строительство или развитие сооружений, которые способствуют массовому скоплению птиц и могут создавать угрозу для воздушного движения.