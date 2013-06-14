Twitter запустил функцию создания промо-видеороликов об аккаунте пользователя

Cайт микроблогов Twitter совместно с американским стартапом Vizify запустил функцию создания промо-видеороликов, которые дадут потенциальным подписчикам первое впечатление об аккаунте пользователя.

Функция под названием #FollowMe позволяет собрать из твитов пользователя, списка его постоянных читателей, опубликованных им фотографий и видеороликов короткую видеопрезентацию его аккаунта, которая будет сопровождаться музыкой. Примеры роликов от известного баскетболиста Коби Брайана и актрисы Эмбер Райли длятся порядка 40 секунд каждый.

Для создания видеоролика необходимо разрешить доступ Vizify к своему Twitter-аккаунту. Ролик будет создан в автоматическом режиме, однако до его публикации пользователь сможет изменить его элементы. В результате получится промо-ролик, который визуально продемонстрирует наиболее яркое содержание аккаунта пользователя потенциальным подписчикам, передает РИА "Новости".

Ранее Twitter запустил видеосервис Vine, с помощью которого пользователи могут создавать шестисекундные видеоролики с мобильных устройств на iOS и Android.

Пользователи сервиса микроблогов Twitter размещают на сайте более 400 миллионов сообщений ежедневно. Активная аудитория пользователей Twitter, оставляющих хотя бы одно сообщение в месяц, превышает 200 миллионов человек.