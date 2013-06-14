Российская корпорация «Энергия» решила продолжить свое участие в проекте «Морской старт»

Совет директоров российской ракетно-космической корпорации «Энергия» 13 июня принял решение продолжить участие компании в проекте «Морской старт», об этом «Известиям» сообщил источник в Роскосмосе.

Президент РКК «Энергия» Виталий Лопота эту информацию изданию подтвердил. По информации "Известий", до того как вопрос о дальнейшей судьбе «Морского старта» был рассмотрен советом директоров «Энергии», его изучала Военно-промышленная комиссия при правительстве РФ, где было принято принципиальное решение из проекта не выходить.

В Роскосмосе ситуацию официально комментировать не стали.

РКК «Энергия» взяла на себя ответственность за будущее «Морского старта» в октябре 2010 года, став через цепочку аффилированных структур владельцем 95% реорганизованной (до реструктуризации долги консорциума Sea Launch достигали 2,6 млрд долл.) компании Sea Launch. Оставшиеся 5% контролируются Boeing и Aker Solutions. Управляет проектом и ведет отношения с заказчиками швейцарская Sea Launch AG, также контролируемая «Энергией».

Дальнейшая судьба «Морского старта» оказалась под вопросом в начале этого года, когда Лопота предложил государству оказать содействие проекту: либо став его акционером, либо же перераспределив запуски в рамках Федеральной космической программы (ФКП) с учетом «Морского старта». Государство от предложения отказалось.

Справка УНИАН. «Морской старт» - пока единственный в мире проект, в рамках которого осуществляются запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны. С 1999 по октябрь 2009 года с помощью трехступенчатой ракеты-носителя «Зенит-3SL», спроектированной украиснким КБ «Южное», были выведены на орбиты 28 космических аппаратов. Коллектив разработчиков ракеты получил Государственную премию Украины в области науки и техники за 2009 год. После наступила череда неудач. Последнее ЧП - 1 февраля т.г. «Зенит-3SL» не смог вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 27 в рамках проекта «Морской старт» и упал в Тихий океан. Причиной аварии украинско-российского ракетоносителя «Зенит-3SL» стал отказ бортового источника мощности. Он был разработан украинским конструкторским бюро "Южное" и изготовлен на заводе "Южмаш". РКК «Энергия» заявила, что не откажется от сотрудничества с предприятиями космической отрасли Украины по ракетам-носителям типа «Зенит» из-за единичного отказа бортового источника мощности. Следующий пуск ракеты-носителя "Зенит" запланирован на четвертый квартал 2013 года.