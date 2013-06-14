Кабмин до конца года объявит несколько концессионных конкурсов на строительство дорог

Правительство Украины до конца года планирует объявить несколько концессионных конкурсов на строительство дорог, заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners».

«Мы планируем провести несколько концессионных конкурсов по строительству дорог. Впервые в истории Украины», - сказал вице-премьер-министр.

При этом Вилкул напомнил, что развитие транспортной инфраструктуры позволит увеличить ВВП страны до 5%. Кроме того, каждое рабочее место в сфере дорожного строительства, по словам вице-премьера, позволит создать до 5 новых рабочих мест в смежных отраслях.

«Географическое положение Украины и ее колоссальный транзитный потенциал имеют возможности роста до 400%», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер Вилкул заявлял, что правительство разрабатывает механизмы привлечения инвестиций путем передачи объектов в концессию и создания индустриальных парков. По словам вице-премьера, концессии могут применяться в строительстве дорог, развитии портовой отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве. Преимуществами данного инструмента является возможность значительного снижения расходов государственного и местных бюджетов на создание и модернизацию инфраструктуры и повышение операционной эффективности управления объектами.