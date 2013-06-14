«Укрзализныця» может разместить евробонды на сумму в 3-4 раза выше предыдущего выпуска

Министерство инфраструктуры Украины не исключает дальнейшего размещения евробондов «Укрзализныци» на сумму в 3-4 раза выше уже привлеченных в рамках предыдущего выпуска в мае 500 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Козак, выступая на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners».

«Укрзализныця» выпустила бонды. То есть, нам инвестор поверил. Причем инвесторы были из США, Европы, Азии. По секрету скажу: мы начинаем второй этап (размещения - УНИАН). Мы думаем увеличить сумму в 3-4 раза. Есть предложения от более чем 10 банков, которые хотят взяться за это дело. Я даю тонкий намек, что надо спешить», - сказал Козак.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») провела размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. США. Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank.

В апреле Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долл. США с доходностью 7,5%.

Полученные средства планируется направить на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля.

Успешный выпуск облигаций обусловил повышение рейтингов «Укрзализныци». Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный корпоративный рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») до уровня «В» с «В-».