«Укравтодор» хочет внедрить бесконтактные системы взвешивания грузовиков

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" будет лоббировать скорейшее внедрение бесконтактных автоматизированных систем взвешивания грузового автотранспорта в Украине для того, чтобы решить проблему "перегруженности" транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укравтодора», об этом заявил глава агентства Евгений Прусенко.

"Мировой опыт подтвердил – убрать человеческий фактор на дорогах и решить проблему «перегруженности» транспорта могут лишь автоматизированные системы. Благодаря компьютерной обработке данных без участия в процессе человека - искореняется коррупция", - цитирует пресс-служба Прусенко.

Согласно сообщению, стационарные пункты будут работать как дублирующие, для подтверждения нарушений норм перегрузки на ось.

«Если система на стационарном пункте определила превышение нормы нагрузки на ось, зафиксировала в базе данных номер машины и время проезда - уже будет невозможно «подкорректировать» данные", - передает пресс-служба слова Прусенко, отметившего, что таким образом нарушитель не сможет решить вопрос "на месте".

По его словам, уже в первые дни работы тестовая система бесконтактного взвешивания (на 24-м километре трассы Киев-Чоп) показала, что перегруженными движутся две трети большегрузных машин.

Вместе с тем, не менее важной задачей остается законодательное закрепление контрольных полномочий за службой, которая будет обеспечивать работоспособность систем, постобработку данных, контрольные взвешивания и т.п.

"Сегодня правительство готовит законопроект, который не только закрепит контрольные функции за Укртрансинспекцией, но и повысит штрафы за нарушения норм нагрузки на ось грузового транспорта", - сказал Прусенко.

При этом, по его словам, инспекция сможет на законных основаниях останавливать большегрузные автомобили. "Гоняться" за теми, кто решит проигнорировать требования инспектора, не будут. Грузовой автомобиль, не остановившийся по требованию инспекции, автоматически «заработает» штраф. Такая практика успешно развивается в России.

"Перевозчиков, которые решат по второстепенным, районным или проселочным дорогам обойти стационарные системы взвешивания, встретят передвижные пункты», - подчеркнул Прусенко.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины планирует обеспечить оборудование основных транзитных магистралей системами автоматического грузового контроля до конца 2014 года.

В ходе общения с пользователями сети Facebook премьер-министр Николай Азаров сказал, что системы контроля веса автомобилей будут установлены на всех транзитных трассах Украины. Он отметил, что эти системы работают в автоматическом режиме и позволяют не только измерить вес автомобиля, но и зафиксировать номер регистрации автомобиля и сделать его фотографию.

В марте 2013 года Азаров заявил, что считает необходимым ограничить движение большегрузного транспорта по автомагистралям страны, чтобы дороги меньше разрушались.