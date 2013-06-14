Инфраструктура Украины требует модернизации и новых проектов - Козак

Инфраструктура Украины сегодня позволяет обеспечить перевозку пассажиров и грузов, однако требует модернизации, развития новых технологий и реализации новых инфраструктурных проектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, об этом сообщил во время международной бизнес-конференции "ABC: Ukraine and Partners" министр инфраструктуры Украины Владимир Козак.

"В этом - общая цель государства и бизнеса. Государственные чиновники, инвесторы, банкиры, бизнес - это единая команда для получения взаимовыгодного результата", - сказал министр, добавив, что Украина является лучшей страной для инвестирования.

По словам министра, для создания привлекательных условий с целью привлечения бизнеса к процессу развития инфраструктуры необходимо обеспечить равный доступ бизнеса к инфраструктуре различных форм собственности, обеспечить защищенность инвестиций и гарантию их окупаемости. Следовательно, для этого необходимы прозрачные и понятные правила для инвесторов, и открытые и четкие критерии разработки и предложения проектов для инвестиций.

"Украина по своей территории является крупнейшей в Европе, по количеству населения занимает шестое место, мы входим в десятку европейских стран по протяженности дорог и имеем большую длину железнодорожных линий - показатель, который является самым высоким в Европе и входит в пятерку стран мира. Мы имеем удобные выходы к Азовскому и Черному морям, 18 морских портов. Поэтому лучшего места, чем Украина, для инвестиций и лучшего направления для этого, чем инфраструктура, сегодня трудно найти",- сказал Козак, отметив проведенные мероприятия по реформированию железнодорожного транспорта и морских портов, а также реформированию дорожной отрасли. Он также отметил, что сейчас идут переговоры с Европейским содружеством по "открытому небу".

Согласно сообщению, управляющий партнер компании «Делойт» в Украине, Беларуси и Грузии Владимир Вахт по итогам конференции отметил, что для инвестора в инфраструктуру в первую очередь важно доверие к государству.

"Все соглашения базируются на том, что инвестор вернет свои средства в виде доходов от реализации инвестиционного проекта. И все сегодняшние заявления, в том числе, Владимира Козака, гарантируют их выполнение", - отметил Вахт.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Александр Вилкул считает, что развитие сферы дорожного строительства и повышение логистического потенциала Украины могут повысить ВВП страны на 5%.