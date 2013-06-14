Реформирование железнодорожной отрасли сделает ее более привлекательной для инвестиций - гендиректор "Укрзализныци"

Реформы в железнодорожной отрасли сделают ее более прозрачной и привлекательной для инвестиций. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, об этом на панельной сессии в рамках первой международной бизнес-конференция "ABC: Ukraine & Partners:«Инвестиционные и бизнес возможности развития инфраструктуры и реализации транзитного потенциала Украины» сообщил гендиректор "Укрзализныци" Сергей Болоболин.

"Вопросы реформирования железнодорожного транспорта остается актуальным и важным для отрасли ведь оно связано с ее дальнейшим развитием", - сказал Болоболин.

Он отметил, что отрасль нуждается в срочных и масштабных инвестициях в модернизацию и развитие, так как на сегодняшний день изношенность основных фондов, в частности, тягового подвижного состава достигает уже 90%.

"На сегодня износ основных фондов, в первую очередь тягового подвижного состава приближается к 90%. В качестве примера могу привести основные наши дороги - это Донецкая и Приднепровская, на которые приходится примерно 2/3 грузооборота Украины. Так вот, электровозы, которые работают на этих железных дорогах, имеют практически двукратный ресурсный износ », - отметил генеральный директор.

По его словам структурные преобразования, которые запланировало правительство, позволят установить более прозрачную структуру железнодорожного хозяйства, а шаги в сторону прозрачности в любом случае повышают инвестиционную привлекательность предприятия.

«Считаю, что успешное использование потенциала железных дорог Украины, принятия эффективных решений связанных с реформированием отрасли позволит нам в полной мере удовлетворить потребности украинской экономики в перевозках, переломить ситуацию с транзитом и привлечь дополнительные объемы грузов», - отметил Сергей Болоболин.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в феврале 2012 года приняла закон о создании акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця».

Этот закон предусматривал, что постановление о создании ПАО «Украинская железная дорога» должно быть принято в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона.

Реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функции между ней и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будут образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.