Приднепровская железная дорога назначила 6 летних поездов в крымском направлении

Приднепровская железная дорога (ПЖД) назначила 6 летних пассажирских поездов в крымском направлении наряду с 5 круглогодичными составами.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в крымском направлении пассажирам в период с 1 июня по 31 августа будет предложено 739 тыс. 440 мест для проезда.

Заполненность поездов в межгосударственном сообщении № 68 Москва - Симферополь, № 18 Москва - Севастополь, № 212 Москва - Феодосия, № 264 Москва - Евпатория, № 70 Москва – Бердянск в данное время на разные даты составляет 35%-72%.

Этот показатель на составахвнутригосударственного сообщения № 90 Днепропетровск - Симферополь, № 218 Днепропетровск - Феодосия, № 226 Днепропетровск - Евпатория, № 40 Киев - Севастополь, № 146 Киев - Симферополь, № 144 Кривой Рог – Симферополь составляет 44% - 72%.

Кроме того, через ПЖД в крымском направлении курсируют транзитные поезда составов других железных дорог Украины и пассажирские экспрессы Украинской железнодорожной скоростной компании - Hyundai Rotem (сообщением Днепропетровск - Симферополь) и Skoda (сообщением Донецк - Симферополь и Харьков - Симферополь), которым тоже могут воспользоваться и жители Днепропетровской области.

В частности, скоростной экспресс № 152 \ 151 Днепропетровск - Симферополь преодолевает расстояние до столицы Крыма всего за 4 час. 55 мин. Из Днепропетровска он отправляется ежедневно в 08.45, в Симферополе - в 13.40, обратно - в 17.04, в Днепропетровске - в 21.59. Билеты на этот и остальные скоростных пассажирских поездов в достаточном количестве есть в свободной продаже.

«На текущий момент по Приднепровской железной необходимости в назначении дополнительных поездов в крымском направлении нет», - сообщает пресс-центр ПЖД. .

ПЖД напоминает пассажирам, которым нужно выезжать срочно, что вся бронь на поезда дальнего следования: снимается за сутки до отправления поезда. Еще два вида брони снимаются за 6 и за 2 часа до отправления поезда. Билеты поступают в свободную продажу всех железнодорожных касс и он-лайн систем бронирования и приобретения билетов.

Как сообщал УНИАН, ПЖД в июне назначила 4 спецпоезда для организованной перевозки детей на отдых в крымском направлении.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.