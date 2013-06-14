Китай начнет финансирование нацпроекта "Воздушный экспресс" на следующей неделе

Китай начнет финансирование национального проекта "Воздушный экспресс" по строительству железнодорожной ветки к международному аэропорту "Борисполь" уже на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Виктор Майко.

"На следующей неделе будет завершена бумажная работа, раскрыт аккредитив. Финансирование начнется уже со следующей недели. Я надеюсь на это", - сказал Майко.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав государств Украины и КНР было подписано соглашение, по которому китайская сторона должна была построить железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) было подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» («Воздушный экспресс») и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд долл.

5 апреля 2012 года было зарегистрировано государственное предприятие «Дирекция по строительству и управлению национальным проектом «Воздушный экспресс» и другими инфраструктурными объектами Киевского региона».

Кредит под строительство предоставляли китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor + 3,5%.

В апреле 2013 года глава Госинвестпроекта Владислав Каськив сообщал, что строительство "Воздушного экспресса" может начаться уже в мае. А кроме того, по завершению строительства проект может быть, по словам Каськива, передан в концессию.